MAMAMOO 演唱会遭抵制 RBW 正式道歉「将优先考量 MAMAMOO 的健康」
KPOP 2018年11月13日 星期二12:31 施乃琪
歌迷因不满公司安排过多行程而抵制 MAMAMOO 的演唱会，虽然 RBW 最终仍决定照常举行但也説明了原因，一起来看看公司的最新声明吧！
MAMAMOO粉丝联盟抵制12月演唱会！RBW回应：不会取消或者延期
RBW 在昨晚（12 日）在官方 fan cafe 上发出声明，首先就表示：「关於 MAMAMOO 这次的专场演唱会《4season F/W》举行事宜，我们未能细心地观照粉丝的意见而让各位担心，真的非常抱歉。」
RBW 表示：「关於抵制行动，本公司深感责任重大，往后会努力倾听粉丝的意见、多多沟通，不再让这样的事情发生，并努力让改变反映在 MAMAMOO 的活动中。」
尽管如此，这次演唱会仍将照常进行：「这是『四季四色』企划中已经定下来的一环，所以也已经准备到一定程度，加上会影响后续作品的发行计画，所以无论如何只能照原订计画举行演唱会，还请大家多多见谅。」
最后 RBW 也再次致歉并承诺：「本公司将优先考量旗下艺人 MAMAMOO 的健康状态，也会更专注於安全管理事宜的，谢谢大家。」另一方面，MAMAMOO 也将於 29 日带著第八张迷你专辑回归。
（照片来源：RBW）
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