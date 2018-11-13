MAMAMOO 演唱會遭抵制 RBW 正式道歉「將優先考量 MAMAMOO 的健康」 又一部驚悚劇！金宣兒&李伊庚主演MBC《赤月青日》公開宣傳海報與預告影片 「DJ HYO × DJ 3LAU 攜手」少女時代孝淵今晚霸氣回歸！ 終於看到這兩位演員同框了！李鍾碩、李奈映主演tvN新劇《羅曼史是別冊附錄》劇本閱讀照公開 TWICE 完整體出演《Running Man》已進行錄製，預計11月25日播出 韓國演藝圈首例！姜成勳被自家粉絲起訴詐騙貪污 防彈少年團高考禮盒名稱好尷尬 敢買的考生都是真愛吧 《怪獸與葛林戴華德的罪行》紀念版周邊將在韓國CGV 11/14推出！ Highlight 特別專輯〈OUTRO〉概念照曝光 成員化身花樣暖男！ 恭喜EXO！成為千禧年後首組破千萬唱片銷量歌手 等了兩年 李準基又要舉行亞洲巡迴啦！ 「令人一起發笑的合照XD」《新西遊記6》扮鬼臉大合照：P.O完勝＆宋旻浩一臉懵 Pentagon 的第一支破億 MV 出爐！逆襲洗腦歌〈Shine〉率先達成 【有片】TWICE出席經紀人婚禮還獻上祝歌！婚禮現場秒變演唱會

這個消息也太開心！趕快通知你身邊是ONCE的朋友吧～～～

剛以新歌《YES or YES》回歸的人氣女團 TWICE，已在昨日確定完整體出演《Running Man》，並進行了錄製作業與RM成員們展開一系列的對決。



TWICE每一次出演《Running Man》都能夠引爆熱烈討論，尤其是上一回的可愛三行詩，以及熱烈的舞蹈對決…等等，一舉一動都受到粉絲們的關注，收視成績也都相當不錯，帶動一波熱潮，這一次又將展現出什麼樣的魅力，也讓大家相當期待。



這一次回歸TWICE還出演了《認識的哥哥》、《Idol Room》等熱門綜藝節目，讓粉絲們看到成員之間，更加成長且多變的模樣，而這一次的音源一堆出，也瞬間登上各大音源的冠軍寶座，實力相當堅強，主打歌《YES or YES》在Youtube的MV也即將突破6000萬的觀看人次，人氣持續飆高中！



《Running Man》於每週日下午16:50播出。

（圖自：SBS Running Man／TWICE FB.youtube）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞