TWICE 完整體出演《Running Man》已進行錄製，預計11月25日播出
綜藝 2018年11月13日 星期二11:15 MiJimin
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剛以新歌《YES or YES》回歸的人氣女團 TWICE，已在昨日確定完整體出演《Running Man》，並進行了錄製作業與RM成員們展開一系列的對決。
TWICE每一次出演《Running Man》都能夠引爆熱烈討論，尤其是上一回的可愛三行詩，以及熱烈的舞蹈對決…等等，一舉一動都受到粉絲們的關注，收視成績也都相當不錯，帶動一波熱潮，這一次又將展現出什麼樣的魅力，也讓大家相當期待。
這一次回歸TWICE還出演了《認識的哥哥》、《Idol Room》等熱門綜藝節目，讓粉絲們看到成員之間，更加成長且多變的模樣，而這一次的音源一堆出，也瞬間登上各大音源的冠軍寶座，實力相當堅強，主打歌《YES or YES》在Youtube的MV也即將突破6000萬的觀看人次，人氣持續飆高中！
《Running Man》於每週日下午16:50播出。
（圖自：SBS Running Man／TWICE FB.youtube）
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