TWICE 完整体出演《Running Man》已进行录制，预计11月25日播出
综艺 2018年11月13日 星期二11:15 MiJimin
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刚以新歌《YES or YES》回归的人气女团 TWICE，已在昨日确定完整体出演《Running Man》，并进行了录制作业与RM成员们展开一系列的对决。
TWICE每一次出演《Running Man》都能够引爆热烈讨论，尤其是上一回的可爱三行诗，以及热烈的舞蹈对决…等等，一举一动都受到粉丝们的关注，收视成绩也都相当不错，带动一波热潮，这一次又将展现出什么样的魅力，也让大家相当期待。
这一次回归TWICE还出演了《认识的哥哥》、《Idol Room》等热门综艺节目，让粉丝们看到成员之间，更加成长且多变的模样，而这一次的音源一堆出，也瞬间登上各大音源的冠军宝座，实力相当坚强，主打歌《YES or YES》在Youtube的MV也即将突破6000万的观看人次，人气持续飙高中！
《Running Man》於每周日下午16:50播出。
（图自：SBS Running Man／TWICE FB.youtube）
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