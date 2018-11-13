Pentagon 的第一支破億 MV 出爐！逆襲洗腦歌〈Shine〉率先達成

堅持大量創作的 Pentagon 出道兩年內就發行了七張迷你專輯和兩張單曲，如今終於迎來第一支破億 MV，恭喜他們啊！
CUBE Entertainment 昨天（12 日）宣布，Pentagon 經由官方頻道和 1theK 頻道發佈的 “Shine” MV，合計起來的觀看次數已經在 11 日突破一億次。雖然計算方法有別於通常以單一頻道影片計的慣例，不過這仍可被視為 Pentagon 實際上第一支破億 MV。
“Shine” 收錄在 Pentagon 今年 4 月推出的迷你六輯〈Positive〉中，由 E’Dawn、Hui 作詞作曲，Yuto 和禹奭也參與了歌詞創作。雖然在甫發行時沒有立刻獲得熱烈迴響，但後來隨著「錘子舞」的流行和拿「邊緣人、草包、水蛭、鹹菜」來自比的獨特歌詞引發關注， “Shine” 也為 Pentagon 帶來出道後的第一次成功逆襲。
昨天 Pentagon 也在推特上表示：「謝謝大家讓我們有了一億觀賞次數 ❣ 這是我們 UNIVERSE 創造的禮物。以後我們也會更努力的。」另一方面，Pentagon 日前結束迷你七輯〈Thumbs Up!〉的宣傳活動，成員也投入了個人活動。
（照片與影片來源：CUBE Entertainment）
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