防彈少年團高考禮盒名稱好尷尬 敢買的考生都是真愛吧 《怪獸與葛林戴華德的罪行》紀念版周邊將在韓國CGV 11/14推出！ Highlight 特別專輯〈OUTRO〉概念照曝光 成員化身花樣暖男！ 恭喜EXO！成為千禧年後首組破千萬唱片銷量歌手 等了兩年 李準基又要舉行亞洲巡迴啦！ 「令人一起發笑的合照XD」《新西遊記6》扮鬼臉大合照：P.O完勝＆宋旻浩一臉懵 Pentagon 的第一支破億 MV 出爐！逆襲洗腦歌〈Shine〉率先達成 【有片】TWICE出席經紀人婚禮還獻上祝歌！婚禮現場秒變演唱會

堅持大量創作的 Pentagon 出道兩年內就發行了七張迷你專輯和兩張單曲，如今終於迎來第一支破億 MV，恭喜他們啊！

CUBE Entertainment 昨天（12 日）宣布，Pentagon 經由官方頻道和 1theK 頻道發佈的 “Shine” MV，合計起來的觀看次數已經在 11 日突破一億次。雖然計算方法有別於通常以單一頻道影片計的慣例，不過這仍可被視為 Pentagon 實際上第一支破億 MV。



“Shine” 收錄在 Pentagon 今年 4 月推出的迷你六輯〈Positive〉中，由 E’Dawn、Hui 作詞作曲，Yuto 和禹奭也參與了歌詞創作。雖然在甫發行時沒有立刻獲得熱烈迴響，但後來隨著「錘子舞」的流行和拿「邊緣人、草包、水蛭、鹹菜」來自比的獨特歌詞引發關注， “Shine” 也為 Pentagon 帶來出道後的第一次成功逆襲。



昨天 Pentagon 也在推特上表示：「謝謝大家讓我們有了一億觀賞次數 ❣ 這是我們 UNIVERSE 創造的禮物。以後我們也會更努力的。」另一方面，Pentagon 日前結束迷你七輯〈Thumbs Up!〉的宣傳活動，成員也投入了個人活動。





（照片與影片來源：CUBE Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞