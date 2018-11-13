防弹少年团高考礼盒名称好尴尬 敢买的考生都是真爱吧 《怪兽与葛林戴华德的罪行》纪念版周边将在韩国CGV 11/14推出！ Highlight 特别专辑〈OUTRO〉概念照曝光 成员化身花样暖男！ 恭喜EXO！成为千禧年后首组破千万唱片销量歌手 等了两年 李准基又要举行亚洲巡回啦！ 「令人一起发笑的合照XD」《新西游记6》扮鬼脸大合照：P.O完胜＆宋旻浩一脸懵 Pentagon 的第一支破亿 MV 出炉！逆袭洗脑歌〈Shine〉率先达成 【有片】TWICE出席经纪人婚礼还献上祝歌！婚礼现场秒变演唱会

坚持大量创作的 Pentagon 出道两年内就发行了七张迷你专辑和两张单曲，如今终於迎来第一支破亿 MV，恭喜他们啊！

CUBE Entertainment 昨天（12 日）宣布，Pentagon 经由官方频道和 1theK 频道发布的 “Shine” MV，合计起来的观看次数已经在 11 日突破一亿次。虽然计算方法有别於通常以单一频道影片计的惯例，不过这仍可被视为 Pentagon 实际上第一支破亿 MV。



“Shine” 收录在 Pentagon 今年 4 月推出的迷你六辑〈Positive〉中，由 E’Dawn、Hui 作词作曲，Yuto 和禹奭也参与了歌词创作。虽然在甫发行时没有立刻获得热烈回响，但后来随著「锤子舞」的流行和拿「边缘人、草包、水蛭、咸菜」来自比的独特歌词引发关注， “Shine” 也为 Pentagon 带来出道后的第一次成功逆袭。



昨天 Pentagon 也在推特上表示：「谢谢大家让我们有了一亿观赏次数 ❣ 这是我们 UNIVERSE 创造的礼物。以后我们也会更努力的。」另一方面，Pentagon 日前结束迷你七辑〈Thumbs Up!〉的宣传活动，成员也投入了个人活动。





（照片与影片来源：CUBE Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻