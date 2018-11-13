Pentagon 的第一支破亿 MV 出炉！逆袭洗脑歌〈Shine〉率先达成

坚持大量创作的 Pentagon 出道两年内就发行了七张迷你专辑和两张单曲，如今终於迎来第一支破亿 MV，恭喜他们啊！
CUBE Entertainment 昨天（12 日）宣布，Pentagon 经由官方频道和 1theK 频道发布的 “Shine” MV，合计起来的观看次数已经在 11 日突破一亿次。虽然计算方法有别於通常以单一频道影片计的惯例，不过这仍可被视为 Pentagon 实际上第一支破亿 MV。
“Shine” 收录在 Pentagon 今年 4 月推出的迷你六辑〈Positive〉中，由 E’Dawn、Hui 作词作曲，Yuto 和禹奭也参与了歌词创作。虽然在甫发行时没有立刻获得热烈回响，但后来随著「锤子舞」的流行和拿「边缘人、草包、水蛭、咸菜」来自比的独特歌词引发关注， “Shine” 也为 Pentagon 带来出道后的第一次成功逆袭。
昨天 Pentagon 也在推特上表示：「谢谢大家让我们有了一亿观赏次数 ❣ 这是我们 UNIVERSE 创造的礼物。以后我们也会更努力的。」另一方面，Pentagon 日前结束迷你七辑〈Thumbs Up!〉的宣传活动，成员也投入了个人活动。
（照片与影片来源：CUBE Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究