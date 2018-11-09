Highlight 攜特別專輯〈OUTRO〉回歸在即 專輯內容物曝光啦！
KPOP 2018年11月9日 星期五13:02 施乃琪
因信賴而聽的 Highlight 即將回歸，這次不只能聽見隊長斗俊的聲音，也可能是近期成員的最後一次團體活動，Light 一定要好好把握哦！
Around US Entertainment 這週公開了 Highlight 特別專輯〈OUTRO〉的概念照，搶眼的紅黑色系激發強烈視覺效果，同時他們也搶先揭曉〈OUTRO〉中的內容物。
〈OUTRO〉是即將陸續入伍的成員們特地為歌迷準備的禮物，因此連隊長尹斗俊入伍前錄好的歌曲也收錄其中，將分為 A、B 兩種版本發行；其中都含有 96 頁的寫真書、一張隨機的個人照片小卡、一張團體的拍立得照，以及一份隨機海報。
隨著專輯於 20 日正式發行，這次 Highlight 雖然不會登上音樂節目打歌，但他們早已經宣布將於 24、25 兩日在奧林匹克體操競技場舉行演唱會《HIGHLIGHT LIVE 2018 [ OUTRO ]》。最後就來聽 Highlight 的新歌 "Take Care" 現場表演吧！
（照片與影片來源：Around US Entertainment、Dingo）
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