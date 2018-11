崔振赫、张娜拉、 申成禄主演SBS《皇后的品格》公开新剧照及两版预告影片!将於本月(11月)21日首播 孔明昨遇车祸幸好仅受轻伤,仍可继续拍摄新戏《就算死也喜欢》 「牛奶夫妇」又放闪啦!具惠善今天生日,安宰贤透过IG写道:「生日快乐~具!」 防弹少年团再度刷新 Gaon 销量纪录 纪录电影《Burn the Stage》票房也提前爆发! 《YG宝石盒》A、B、C、J组29名练习生全部揭开面纱!要Pick起来吗?(上) Highlight 携特别专辑〈OUTRO〉回归在即 专辑内容物曝光啦! 为什么我遇不到这么帅的送餐小哥!《福秀回来了》俞承豪剧照公开 下月10日首播 Wanan One 回归倒数十天!「冒险版概念照」全部到齐 Red Velvet确定於本月30日回归!《RBB(Really Bad Boy)》概念照风格强势 要造谣到什么时候?传EXO-L折磨ARMY致死!结果呢? 《Nine Room》灵魂越换越精彩!每一位主要演员都演技大爆发啊~ RM把普通过道走出T台感觉 戴上翅膀直接能上维密天使秀XD 期待他们能合作!金香起、邕圣佑有望搭挡出演JTBC校园题材电视剧《18的瞬间》! 大发预感…李升基加盟Netflix《Busted!明星来解谜》第2季 与刘在锡等人合作! LINE FRIENDS再次跟彩妆品牌合作!这系列真的太欠买啦~ 防弹少年团突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿过的一件衣服 SM 万圣趴冠军 Key 透露获胜关键 谈奖品机票「打算孝敬爸妈」! 年龄正确吗?听到粉丝喊「敬秀啊」D.O.很疑惑:说话要谨慎哟 韩国零食推陈出新,猜猜빼빼로的新口味是什么呢? 韩剧 鸡龙仙女传계룡선녀전–浪漫的奇幻仙境 「德春」金香起新作《英珠》预告片公开:看著都想跟著她一起哭T^T 台湾阿米们开抢!BTS电影《Burn The Stage》台湾11/15场次在此公开! 来!了解一下什么是名品蜜大腿:防弹少年团忙内柾国的充分示范~ JYJ 金俊秀睽违两年回归 三场演唱会门票全被秒杀! 金起范终於回归了!新综艺《双足LIFE》搭档S.E.S柳真,重启演员活动 「在哪里呢?」GFRIEND Yuju缺席11月全部行程!公司不解释引发粉丝担忧

留言/评论