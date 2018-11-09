Highlight 携特别专辑〈OUTRO〉回归在即 专辑内容物曝光啦！
KPOP 2018年11月9日 星期五13:02 施乃琪
因信赖而听的 Highlight 即将回归，这次不只能听见队长斗俊的声音，也可能是近期成员的最后一次团体活动，Light 一定要好好把握哦！
Around US Entertainment 这周公开了 Highlight 特别专辑〈OUTRO〉的概念照，抢眼的红黑色系激发强烈视觉效果，同时他们也抢先揭晓〈OUTRO〉中的内容物。
〈OUTRO〉是即将陆续入伍的成员们特地为歌迷准备的礼物，因此连队长尹斗俊入伍前录好的歌曲也收录其中，将分为 A、B 两种版本发行；其中都含有 96 页的写真书、一张随机的个人照片小卡、一张团体的拍立得照，以及一份随机海报。
随著专辑於 20 日正式发行，这次 Highlight 虽然不会登上音乐节目打歌，但他们早已经宣布将於 24、25 两日在奥林匹克体操竞技场举行演唱会《HIGHLIGHT LIVE 2018 [ OUTRO ]》。最后就来听 Highlight 的新歌 "Take Care" 现场表演吧！
（照片与影片来源：Around US Entertainment、Dingo）
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