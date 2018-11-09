大发预感…李升基加盟Netflix《Busted！明星来解谜》第2季 与刘在锡等人合作！
综艺 2018年11月9日 星期五11:46 JiaJia
消息甫传出，网友们纷纷留言：「这个组合一定要看！」、「已经开始心动了～」等。当「国民MC」刘在锡与「综艺皇帝」李升基相遇…未播出先轰动啊！
Netflix《Busted！明星来解谜》（共10集）是百分之百事前制作的推理型综艺节目，由刘在锡为首，李光洙、朴敏英、安在旭、金钟旼、EXO世勋和gu9udan世正等艺人出演，每一集也都能看见各路明星担任嘉宾出现在节目中。为回报全世界观众的关注和喜爱，第2季确定制作，并预计於明年（2019年）播出。
近期，该节目PD於「Netflix See What's Next Asia」活动中表示，李升基出演了《Busted！明星来解谜》第2季，作为新侦探展现努力又聪明的一面，但意外有著「呆萌」性格。
另外，9月初有业界人士透露，刘在锡、朴敏英、安在旭等人将继续出演《Busted！明星来解谜》第2季，但李光洙因行程问题无法参与第2季的拍摄，其他成员仍在讨论中。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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