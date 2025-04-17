Netflix古裝韓劇《吞金》李宰旭、曹寶兒上演「姐弟虐戀」中字預告公開：誰都不許碰我姐姐！

雖然曹寶兒主演的Disney+《山寨人生》被擱置，但她還有與李宰旭合作的Netflix《吞金》即將在5月上線，希望歐逆可以順利走上花路啊～！（海報好美～）

「記憶全失歸來的李宰旭、不敢輕信的曹寶兒」



Netflix 韓國原創古裝影集《吞金》正式宣佈將於 5 月 16 日（週五）公開，同時釋出前導海報與前導預告。

由李宰旭、曹寶兒、鄭家藍、嚴志媛、朴丙垠與金材昱...等演技實力兼具新鮮感的演員們合作，劇情講述朝鮮最大商團的少主「虹朗」失蹤 12 年後失憶歸來，唯有異母姐姐「在伊」懷疑他的真實身分，兩人之間也漸漸萌生無法名狀的情感。本作由曾執導 Netflix《紙房子：韓國篇》、開創韓國驅魔劇新風潮的《客：The Guest》，以及設定新穎的《Voice》的導演金弘善與 Apple TV+ 科幻驚悚劇《Dr. Brain》的編劇金真娥聯手打造，令人倍感期待。



▼《吞金》正式前導預告：失蹤多年的富商之子突然回來，卻失去了記憶，他真的是虹朗嗎？還是一個攪亂人心與家庭羈絆的陌生人？



釋出的前導海報中，12 年後再次重逢的「虹朗」（李宰旭 飾）與「在伊」（曹寶兒 飾）以複雜的心情對視。失去童年記憶、回到商團的弟弟「虹朗」，與懷疑他是假冒者的姐姐「在伊」，兩人之間詭異的神經戰也讓人愈加好奇他們的關係將會如何發展。而一名神情恐懼、獨自徘徊在幽暗森林中的幼年「虹朗」身影浮現，令人想探究他當年消失的真相。而標語「吞下祕密與真心」則讓人更加懷疑：眼前這位「虹朗」究竟是不是在伊苦尋多年的親弟弟？他到底還隱藏了什麼秘密？



預告片則從年幼的「虹朗」在陰森森林中尋找姊姊、「在伊」焦急奔走尋弟的畫面開始。在接連不斷冒出聲稱是「虹朗」的騙子，意圖覬覦民商團財產之際，真正的「虹朗」終於在 12 年後現身。然而，與他重逢的「在伊」卻第一時間斷言他是冒牌貨，兩人彼此警戒，緊張氛圍一觸即發。另一方面，代替「虹朗」進入商團的養子「無盡」（鄭家藍 飾）、虹朗親母「閔妍儀」（嚴志媛 飾）、男女主的父親「沈烈國」（朴丙垠 飾），以及擁有朝鮮第一審美眼光的藝術家「漢平大君」（金材昱 飾）等角色登場，也令人好奇他們在這場風波中將扮演什麼樣的角色。



神祕又充滿張力的歷史奇幻愛戀影集《吞金》，將於 5 月 16 日（週五）上午 4 點在 Netflix 獨家上線。

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