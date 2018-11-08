《Under Nineteen》的什麼表演讓導師們和MC看得瞠目結舌？

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不要因為是老套的選秀節目，而錯過這些精彩表演哦~

MBC淘汰選秀節目《Under Nineteen》以162比1的競爭率選出了57名「預備豆」，並且按position將參賽者們分為rap、vocal、performance三組，每組19人。



MC是金所炫，Performance導師是SJ銀赫、SM編舞家黃尚勳（音譯），Vocal導師是Crush、EXID率智，Rap導師是Dynamic Duo。



▼在第1期中，Performance組中實力突出的參賽者莫過於年僅14歲的香港男生Suren，配合著SEVENTEEN的《CLAP》展示了卓越出眾的Poppin'舞蹈實力，令導師和MC目瞪口呆。



▼Vocal組中來自紐約的17歲參賽者Jay Chang憑藉自創曲和清雅的音色，獲得一致好評。



▼14歲參賽者方俊赫（音譯）外表可愛，表演Rap起來就帥氣側漏。 很多網友表示覺得他像Stray Kids的成員。



除了表現出色的參賽者，發揮失常或者實力欠佳的參賽者也會剪輯進來，以此形成對比，讓節目不會過於單調。 《Under Nineteen》在每週六晚6點（韓國時間）播出。

圖：MBC、TVDaily

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