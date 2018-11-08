《Under Nineteen》的什么表演让导师们和MC看得瞠目结舌？

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不要因为是老套的选秀节目，而错过这些精彩表演哦~

MBC淘汰选秀节目《Under Nineteen》以162比1的竞争率选出了57名「预备豆」，并且按position将参赛者们分为rap、vocal、performance三组，每组19人。



MC是金所炫，Performance导师是SJ银赫、SM编舞家黄尚勋（音译），Vocal导师是Crush、EXID率智，Rap导师是Dynamic Duo。



▼在第1期中，Performance组中实力突出的参赛者莫过於年仅14岁的香港男生Suren，配合著SEVENTEEN的《CLAP》展示了卓越出众的Poppin'舞蹈实力，令导师和MC目瞪口呆。



▼Vocal组中来自纽约的17岁参赛者Jay Chang凭藉自创曲和清雅的音色，获得一致好评。



▼14岁参赛者方俊赫（音译）外表可爱，表演Rap起来就帅气侧漏。 很多网友表示觉得他像Stray Kids的成员。



除了表现出色的参赛者，发挥失常或者实力欠佳的参赛者也会剪辑进来，以此形成对比，让节目不会过於单调。 《Under Nineteen》在每周六晚6点（韩国时间）播出。

图：MBC、TVDaily

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