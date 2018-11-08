防彈少年團或無緣Grammy Awards的新人獎！原因竟是歌太多？

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OMG！ 防彈少年團居然有可能因為這樣的原因跟Grammy Awards的新人獎擦身而過，簡直太令人遺憾了！

Grammy Awards一直是業界最權威、最具代表性的獎項，受到全球音樂人士的嚮往，尤其是一生只有一次機會的新人獎，更成為無數音樂人的憧憬。



防彈少年團當然也不例外，之前就曾表示過以格萊美為目標，近年來的發展趨勢也受到全球矚目，不過這一次，看來是要跟Grammy Awards的新人獎永久錯過了。

據悉，Grammy Awards的最佳新人獎（The Best New Artist）比起商業上的成功更注重發掘新人，因此入圍條件是最多推出3張專輯，或最多發佈30首歌曲，然而防彈少年團今年一年就發行了70首歌，極有可能無法進入新人獎候選名單。



防彈少年團此前已多次斬獲國際音樂獎，包括全美音樂獎（American Music Awards）的「Favorite Social Artist」，連續2年的Billboard音樂大獎「 最佳社群媒體藝人獎」，以及不久前在西班牙舉辦的2018 MTV歐洲音樂大獎中，也獲得了「Best Group」及「Biggest Fans」兩個獎項。



不過，據韓國媒體分析，防彈少年團是今年全世界最具話題性的韓國歌手，即使無法入圍Grammy Awards的新人獎，還是有希望獲得其他獎項的提名。

第61屆Grammy Awards將在2019年2月10日舉辦，入圍名單將於12月5日通過官網公開，期待可以看到防彈的名字！



（圖源：BTS SNS，KSD韓星網，格萊美官網）

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