防弹少年团或无缘Grammy Awards的新人奖！原因竟是歌太多？

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OMG！ 防弹少年团居然有可能因为这样的原因跟Grammy Awards的新人奖擦身而过，简直太令人遗憾了！

Grammy Awards一直是业界最权威、最具代表性的奖项，受到全球音乐人士的向往，尤其是一生只有一次机会的新人奖，更成为无数音乐人的憧憬。



防弹少年团当然也不例外，之前就曾表示过以格莱美为目标，近年来的发展趋势也受到全球瞩目，不过这一次，看来是要跟Grammy Awards的新人奖永久错过了。

据悉，Grammy Awards的最佳新人奖（The Best New Artist）比起商业上的成功更注重发掘新人，因此入围条件是最多推出3张专辑，或最多发布30首歌曲，然而防弹少年团今年一年就发行了70首歌，极有可能无法进入新人奖候选名单。



防弹少年团此前已多次斩获国际音乐奖，包括全美音乐奖（American Music Awards）的「Favorite Social Artist」，连续2年的Billboard音乐大奖「 最佳社群媒体艺人奖」，以及不久前在西班牙举办的2018 MTV欧洲音乐大奖中，也获得了「Best Group」及「Biggest Fans」两个奖项。



不过，据韩国媒体分析，防弹少年团是今年全世界最具话题性的韩国歌手，即使无法入围Grammy Awards的新人奖，还是有希望获得其他奖项的提名。

第61届Grammy Awards将在2019年2月10日举办，入围名单将於12月5日通过官网公开，期待可以看到防弹的名字！



（图源：BTS SNS，KSD韩星网，格莱美官网）

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