《蒙面歌王》Joker面具下是大勢愛豆：「想擺脫大眾對偶像的偏見！」

《蒙面歌王》Joker面具下是大勢愛豆：「想擺脫大眾對偶像的偏見！」

綜藝   2018年11月6日   星期二14:10   MiJimin  

（雷）其實已經有很多粉絲猜到他是誰了～！你也猜中了嗎？（Wanna One 的他）

在最新一期《蒙面歌王》中，展現了萬能一面的「Joker」，在前一期節目大展女團舞技，以及充滿渲染力的歌喉，粉絲們根據他的歌聲和舉止，就紛紛猜想是忙內line的李大輝。

▼在個人舞台上帶來了Heize的《那顆星》，時而溫柔、時而低沉的迷人音嗓，也擄獲觀眾們的心：

▼沒錯！Joker的真面目就是Wanna One的李大輝！他提到戴著面具唱歌感覺真的比較好，身為Wanna One的成員非常驕傲，受到很多人的喜愛，但也有對偶像帶有偏見的人，想要打破這個偏見所以才出演的。

接著又說：「粉絲常常聽我的聲音，但…還有很多不認識我的人，所以想展示出我不僅是偶像，也是一名歌手的。」

雖然李大輝年僅18歲，能跳能唱外，還能夠自己作詞、作曲、編曲，創作技能全部一手包辦的萬能偶像，才華洋溢也讓現場驚豔，期待他未來繼續發光發熱啊～！

（圖自：MBCentertainment／TVdaily）

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