《蒙面歌王》Joker面具下是大势爱豆：「想摆脱大众对偶像的偏见！」
综艺 2018年11月6日 星期二14:10 MiJimin
（雷）其实已经有很多粉丝猜到他是谁了～！你也猜中了吗？（Wanna One 的他）
在最新一期《蒙面歌王》中，展现了万能一面的「Joker」，在前一期节目大展女团舞技，以及充满渲染力的歌喉，粉丝们根据他的歌声和举止，就纷纷猜想是忙内line的李大辉。
▼在个人舞台上带来了Heize的《那颗星》，时而温柔、时而低沉的迷人音嗓，也掳获观众们的心：
▼没错！Joker的真面目就是Wanna One的李大辉！他提到戴著面具唱歌感觉真的比较好，身为Wanna One的成员非常骄傲，受到很多人的喜爱，但也有对偶像带有偏见的人，想要打破这个偏见所以才出演的。
接著又说：「粉丝常常听我的声音，但…还有很多不认识我的人，所以想展示出我不仅是偶像，也是一名歌手的。」
虽然李大辉年仅18岁，能跳能唱外，还能够自己作词、作曲、编曲，创作技能全部一手包办的万能偶像，才华洋溢也让现场惊艳，期待他未来继续发光发热啊～！
（图自：MBCentertainment／TVdaily）
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