GOT7 & GFRIEND & Apink等出演全新網路綜藝《未來日記》
綜藝 2018年11月6日 星期二13:07 Sani
除了標題中的三組外，還有Weki Meki 、Stray Kids和B1A4，這陣容也太強大了吧！
經常關注韓國流行音樂的朋友對網路頻道Dingo可能都不陌生啦，這次Dingo不止步於音樂，又推出了十分新穎的網路綜藝節目——《未來日記》！
節目設定是由兩位摯友級的偶像組合成員，分別在日記中寫下對方的未來，第二天對方就要按照日記裡的安排度過一天！ 因為越是互相了解的人就越能給出令人意外的日記，也許是搞笑、也許是感動，還有可能是「相愛相殺」的彼此「折磨」XD聽起來就很有趣耶！
這檔節目今天就要正式開播，第一波公開的演出陣容已經讓人超級期待：今天的嘉賓是GOT7，接下來的11月中還會有GFRIEND、Apink、Weki Meki、Stray Kids、B1A4陸續登場！
節目將於今晚6點通過NAVER V Live和NAVER TV獨家首播，每週二、四更新，一起來本放死守吧！
（圖源：NAVER V Live）
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