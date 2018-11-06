GOT7 & GFRIEND & Apink等出演全新网路综艺《未来日记》
综艺 2018年11月6日 星期二13:07 Sani
除了标题中的三组外，还有Weki Meki 、Stray Kids和B1A4，这阵容也太强大了吧！
经常关注韩国流行音乐的朋友对网路频道Dingo可能都不陌生啦，这次Dingo不止步於音乐，又推出了十分新颖的网路综艺节目——《未来日记》！
节目设定是由两位挚友级的偶像组合成员，分别在日记中写下对方的未来，第二天对方就要按照日记里的安排度过一天！ 因为越是互相了解的人就越能给出令人意外的日记，也许是搞笑、也许是感动，还有可能是「相爱相杀」的彼此「折磨」XD听起来就很有趣耶！
这档节目今天就要正式开播，第一波公开的演出阵容已经让人超级期待：今天的嘉宾是GOT7，接下来的11月中还会有GFRIEND、Apink、Weki Meki、Stray Kids、B1A4陆续登场！
节目将於今晚6点通过NAVER V Live和NAVER TV独家首播，每周二、四更新，一起来本放死守吧！
（图源：NAVER V Live）
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