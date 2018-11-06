韓劇11月初話題性排行《客》擊敗《百日的郎君》榮登冠軍寶座
韓劇 2018年11月6日 星期二11:00 MiJimin
《客：The Guest》和《百日的郎君》都完美收官，真是可喜可賀啊～！
韓國GOODDATA公開了11月首週的調查報告，剛在上週四完結的OCN《客：The Guest》榮登電視劇話題性排名一位，在大結局更是刷新了自身紀錄，以4.073%完美收官，而同樣在上週（10/30）完結的tvN《百日的郎君》也奪下亞軍的位置，大結局更以14.412%刷新自身紀錄，寫下tvN月火劇的新歷史。
▼電視劇話題性TOP.10：
1．《客：The Guest》－已完結
2．《百日的郎君》－已完結
3．《愛上變身情人》
4．《第3種魅力》
5．《從天而降的一億顆星》
6．《我身後的陶斯》
7．《心動警報》－新進榜
8．《狐狸新娘星》
9．《雞龍仙女傳》－新進榜
10．《NINE ROOM》
JTBC《愛上變身情人》也拿下了第三名的位置，在演員話題性方面徐玄振與李民基也在TOP.10中，討論度一樣居高不下。
而《百日的郎君》更是上榜四名演員，男女主角都敬秀、南志鉉佔據了一、二位的名次，以及金氏父女趙成夏和韓素希分別拿下七、九位，而《客：The Guest》的兩位男主金東旭與金材昱也一同進榜。
▼電視劇演員話題性TOP.10：
1．都敬秀《百日的郎君》
2．南志鉉《百日的郎君》
3．徐玄振《愛上變身情人》
4．李民基《愛上變身情人》
5．金東旭《客：The Guest》
6．金材昱《客：The Guest》
7．趙成夏《百日的郎君》
8．徐康俊《第3種魅力》
9．韓素希《百日的郎君》
10．尹恩惠《心動警報》
這些上榜的電視劇與演員，是否有你正在追的韓劇呢～！？歡迎留言分享一下觀後感喔！
（圖自：官方劇照）
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