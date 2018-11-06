韩剧11月初话题性排行《客》击败《百日的郎君》荣登冠军宝座
韩剧 2018年11月6日 星期二11:00 MiJimin
《客：The Guest》和《百日的郎君》都完美收官，真是可喜可贺啊～！
韩国GOODDATA公开了11月首周的调查报告，刚在上周四完结的OCN《客：The Guest》荣登电视剧话题性排名一位，在大结局更是刷新了自身纪录，以4.073%完美收官，而同样在上周（10/30）完结的tvN《百日的郎君》也夺下亚军的位置，大结局更以14.412%刷新自身纪录，写下tvN月火剧的新历史。
▼电视剧话题性TOP.10：
1．《客：The Guest》－已完结
2．《百日的郎君》－已完结
3．《爱上变身情人》
4．《第3种魅力》
5．《从天而降的一亿颗星》
6．《我身后的陶斯》
7．《心动警报》－新进榜
8．《狐狸新娘星》
9．《鸡龙仙女传》－新进榜
10．《NINE ROOM》
JTBC《爱上变身情人》也拿下了第三名的位置，在演员话题性方面徐玄振与李民基也在TOP.10中，讨论度一样居高不下。
而《百日的郎君》更是上榜四名演员，男女主角都敬秀、南志铉占据了一、二位的名次，以及金氏父女赵成夏和韩素希分别拿下七、九位，而《客：The Guest》的两位男主金东旭与金材昱也一同进榜。
▼电视剧演员话题性TOP.10：
1．都敬秀《百日的郎君》
2．南志铉《百日的郎君》
3．徐玄振《爱上变身情人》
4．李民基《爱上变身情人》
5．金东旭《客：The Guest》
6．金材昱《客：The Guest》
7．赵成夏《百日的郎君》
8．徐康俊《第3种魅力》
9．韩素希《百日的郎君》
10．尹恩惠《心动警报》
这些上榜的电视剧与演员，是否有你正在追的韩剧呢～！？欢迎留言分享一下观后感喔！
（图自：官方剧照）
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