「李鍾碩強迫滯留印尼事件」續：終於拿回護照返韓 聽到粉絲說「歐巴對不起」躲角落偷偷擦淚

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11月2日前往印尼雅加達舉行粉絲見面會的李鍾碩，原本計畫4日返回韓國，直到5日他在個人SNS上公開被受牽連而遭強迫滯留於雅加達，消息曝光後隨即引起關注！

李鍾碩個人SNS上傳了照片並寫上文字透露：「見面會很順利地結束了，但因為雅加達當地負責的主辦單位將我的演出收益額少申報給了當地稅務負責單位，因此無辜的我與我的工作人員受到牽連， 護照都被當地人沒收，希望負責媒體公司可以儘快出面解決。 」當時李鍾碩還調侃「媽媽，我今天會晚回家~」。

被強迫滯留的第2天，也就是11月5日晚11時左右，李鍾碩一行人終於拿回了護照，準備回國。 不少當地粉絲前往機場為李鍾碩送行，一位女粉絲朝著李鍾碩說道：「歐巴，對不起。 」語氣中帶著哽咽，仿佛在向他道歉。 戴著帽子和口罩、在保鏢的護衛下前行的李鍾碩在入關之時被發現用手擦拭眼淚，很是心疼粉絲的自責。

11月6日清晨，李鍾碩一行安全抵達仁川機場。在保鏢的護送下安靜、迅速的離開了機場。

對於此次的滯留事件，李鍾碩所屬經紀公司表示：「比起演員自身的不便，他更多的是擔心延誤電視劇的拍攝，一直都很煎熬。 企劃公司和YES24方面的說辭一直都在改變，所說的一切都讓人很無語，不知道接下來還會出現什麼更荒唐的狡辯。 對於這次因為企劃公司和當地宣傳商引發的事情，我方將訴諸於法律解決，之後的所有對應都通過法律法人進行。 」

「圖：李鍾碩SNS、YouTube」

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