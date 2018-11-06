「李钟硕强迫滞留印尼事件」续：终於拿回护照返韩 听到粉丝说「欧巴对不起」躲角落偷偷擦泪

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11月2日前往印尼雅加达举行粉丝见面会的李钟硕，原本计画4日返回韩国，直到5日他在个人SNS上公开被受牵连而遭强迫滞留於雅加达，消息曝光后随即引起关注！

李钟硕个人SNS上传了照片并写上文字透露：「见面会很顺利地结束了，但因为雅加达当地负责的主办单位将我的演出收益额少申报给了当地税务负责单位，因此无辜的我与我的工作人员受到牵连， 护照都被当地人没收，希望负责媒体公司可以尽快出面解决。 」当时李钟硕还调侃「妈妈，我今天会晚回家~」。

被强迫滞留的第2天，也就是11月5日晚11时左右，李钟硕一行人终於拿回了护照，准备回国。 不少当地粉丝前往机场为李钟硕送行，一位女粉丝朝著李钟硕说道：「欧巴，对不起。 」语气中带著哽咽，仿佛在向他道歉。 戴著帽子和口罩、在保镖的护卫下前行的李钟硕在入关之时被发现用手擦拭眼泪，很是心疼粉丝的自责。

11月6日清晨，李钟硕一行安全抵达仁川机场。在保镖的护送下安静、迅速的离开了机场。

对於此次的滞留事件，李钟硕所属经纪公司表示：「比起演员自身的不便，他更多的是担心延误电视剧的拍摄，一直都很煎熬。 企划公司和YES24方面的说辞一直都在改变，所说的一切都让人很无语，不知道接下来还会出现什么更荒唐的狡辩。 对於这次因为企划公司和当地宣传商引发的事情，我方将诉诸於法律解决，之后的所有对应都通过法律法人进行。 」

「图：李钟硕SNS、YouTube」

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