顛覆商業認知！IU 〈BBIBBI〉持續征服音樂節目 公開舞蹈練習片
KPOP 2018年11月5日 星期一08:48 施乃琪
在歌手或團體各出奇招、從各種通路下手努力激發銷量的時代，IU 以別出心裁的作品重新證明了音樂本身的價值！
昨天（4 日）SBS 停播一周的《人氣歌謠》經由官網公布了冠軍得主，IU 憑著出道十週年特別單曲 “BBIBBI” 登上 11 月首週的寶座，而這同時也是她這次發行新歌後連續第三週在本節目奪冠。
距離 “BBIBBI” 發行的 10 月 10 日已經過了近一個月，這段期間 IU 完全沒有透過任何音樂節目進行宣傳，只埋頭準備日前開跑的亞洲巡迴演唱會，但是她到目前為止已經在音樂節目上七度奪冠，其中在 MBC 的《Show! 音樂中心》和 SBS 的《人氣歌謠》都寫下了蟬聯三週冠軍的亮眼成績。
不僅如此，Gaon Chart 日前公布今年第 43 週 (10/21~10/27) 的排行榜，IU 也在數位、下載和串流播放三榜上拿下冠軍。另一方面，IU 昨天也終於首度公開 "BBIBBI" 的舞蹈練習現場，率性俏皮的動作感覺很快就會掀起模仿潮啦！
（照片與影片來源：Kakao M、SBS）
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