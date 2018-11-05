颠覆商业认知！IU 〈BBIBBI〉持续征服音乐节目　公开舞蹈练习片

颠覆商业认知！IU 〈BBIBBI〉持续征服音乐节目　公开舞蹈练习片

KPOP   2018年11月5日   星期一08:48   施乃琪  

在歌手或团体各出奇招、从各种通路下手努力激发销量的时代，IU 以别出心裁的作品重新证明了音乐本身的价值！

昨天（4 日）SBS 停播一周的《人气歌谣》经由官网公布了冠军得主，IU 凭著出道十周年特别单曲 “BBIBBI” 登上 11 月首周的宝座，而这同时也是她这次发行新歌后连续第三周在本节目夺冠。

距离 “BBIBBI” 发行的 10 月 10 日已经过了近一个月，这段期间 IU 完全没有透过任何音乐节目进行宣传，只埋头准备日前开跑的亚洲巡回演唱会，但是她到目前为止已经在音乐节目上七度夺冠，其中在 MBC 的《Show! 音乐中心》和 SBS 的《人气歌谣》都写下了蝉联三周冠军的亮眼成绩。

不仅如此，Gaon Chart 日前公布今年第 43 周 (10/21~10/27) 的排行榜，IU 也在数位、下载和串流播放三榜上拿下冠军。另一方面，IU 昨天也终於首度公开 "BBIBBI" 的舞蹈练习现场，率性俏皮的动作感觉很快就会掀起模仿潮啦！

（照片与影片来源：Kakao M、SBS）

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留言/评论
  • Rad Cheung
    不到音樂節目表演宣傳，此風不可長
    3小时前
  • Kit Chan
    音樂本質先係勝負關鍵👍
    4小时前
  • Angela Lui
    Shui Ting Cheng 因為係IU呀😂😂
    3小时前
  • 楊峻閎
    馬家宏
    4小时前
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