Olive《恩珠的房間》今晚（6日）首播！在《百日的郎君》飾演殺手的他 要和「德善的姐姐」共譜浪漫愛情

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柳惠英和金宰英迎來第一部主演電視劇！他們攜手出演改編自人氣網漫、Olive首部電視劇《恩珠的房間》。看完預告片…超有CP感的！我們「無煙」這次可以好好談戀愛了吧 ㅠㅠ （有看《百日的郎君》的劇迷應該都懂～）



韓國網漫《恩珠的房間》是描述通過裝潢房間找回原本的生活步調，並獲得幸福的故事。由Olive TV製作，是該電視台的第一部電視劇，由柳惠英、金宰英、朴智賢、尹智溫等人主演。以下為個人海報：



▲柳惠英



▲金宰英



▲朴智賢



▲尹智溫



這是柳惠英與金宰英第一部主演電視劇，兩人上部作品分別是tvN《請回答1988》和tvN《百日的郎君》。



▲柳惠英在《請回答1988》飾演「德善的姐姐」──成寶拉。這是她睽違3年回歸小螢幕，相信喜歡她的粉絲們都等很久了！



▲金宰英在《百日的郎君》裡飾演殺手「無煙」，是女主角洪心（南志鉉 飾）的哥哥。雖然與世子嬪（韓素希 飾）相愛，最後卻落得死路一條…（現在想起來還是很難過）

柳惠英飾演「申恩珠」，原本是平面設計師的她，因為不擅長處理人際關係，加上現實與理想的差別而選擇辭職，成為自由職業者後開始裝潢自己的房間；金宰英飾演「徐敏碩」，他是恩珠的戀人，同時也是裝潢公司的副代表。

幫忙換燈泡、溫柔地祝女友生日快樂、一起粉刷牆面…這樣的副代表男友小編也想要！

（圖片、影片來源：Olive《恩珠的房間》、tvN《百日的郎君》、tvN《請回答1988》）

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