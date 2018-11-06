Olive《恩珠的房间》今晚（6日）首播！在《百日的郎君》饰演杀手的他 要和「德善的姐姐」共谱浪漫爱情

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柳惠英和金宰英迎来第一部主演电视剧！他们携手出演改编自人气网漫、Olive首部电视剧《恩珠的房间》。看完预告片…超有CP感的！我们「无烟」这次可以好好谈恋爱了吧 ㅠㅠ （有看《百日的郎君》的剧迷应该都懂～）



韩国网漫《恩珠的房间》是描述通过装潢房间找回原本的生活步调，并获得幸福的故事。由Olive TV制作，是该电视台的第一部电视剧，由柳惠英、金宰英、朴智贤、尹智温等人主演。以下为个人海报：



▲柳惠英



▲金宰英



▲朴智贤



▲尹智温



这是柳惠英与金宰英第一部主演电视剧，两人上部作品分别是tvN《请回答1988》和tvN《百日的郎君》。



▲柳惠英在《请回答1988》饰演「德善的姐姐」――成宝拉。这是她睽违3年回归小萤幕，相信喜欢她的粉丝们都等很久了！



▲金宰英在《百日的郎君》里饰演杀手「无烟」，是女主角洪心（南志铉 饰）的哥哥。虽然与世子嫔（韩素希 饰）相爱，最后却落得死路一条…（现在想起来还是很难过）

柳惠英饰演「申恩珠」，原本是平面设计师的她，因为不擅长处理人际关系，加上现实与理想的差别而选择辞职，成为自由职业者后开始装潢自己的房间；金宰英饰演「徐敏硕」，他是恩珠的恋人，同时也是装潢公司的副代表。

帮忙换灯泡、温柔地祝女友生日快乐、一起粉刷墙面…这样的副代表男友小编也想要！

（图片、影片来源：Olive《恩珠的房间》、tvN《百日的郎君》、tvN《请回答1988》）

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