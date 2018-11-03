首爾新景點！樂天世界塔聖誕活動特設防彈少年團拍照區
明星 2018年11月3日 星期六08:30 施乃琪
整個慶祝活動整整為期兩個半月，最近有去首爾的 Army 們別忘了留下紀念照囉！
樂天集團從本月 1 日起至明年的 1 月 13 日間，在樂天世界塔周遭舉行慶祝年末與耶誕節的《Love In Action》活動。特別的是，樂天免稅店也設置了防彈少年團的耶誕拍照區，讓來體驗耶誕氣氛的粉絲可以一舉兩得。
2016 年落成、高達 556 公尺的樂天世界塔作為目前已開發國家中的第一高樓，也因為獨特外型而成為首爾市中最醒目的地標之一，而這次的活動除了有許多吸引遊客拍照、互動的裝置外，也和救世軍、綠色雨傘兒童基金會等機構攜手透過義賣募集善款，讓更多人度過溫暖的耶誕。
另一方面，防彈少年團的世界巡迴演唱會《Love Yourself》將從 13 日繼續在日本展開，下個月也會來到台灣連唱兩天。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、LOTTE）
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留言/評論
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方番薯!!!!太好了我們可以去拍照了嗚嗚
5小時前
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