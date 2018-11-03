首尔新景点！乐天世界塔圣诞活动特设防弹少年团拍照区
明星 2018年11月3日 星期六08:30 施乃琪
整个庆祝活动整整为期两个半月，最近有去首尔的 Army 们别忘了留下纪念照罗！
乐天集团从本月 1 日起至明年的 1 月 13 日间，在乐天世界塔周遭举行庆祝年末与耶诞节的《Love In Action》活动。特别的是，乐天免税店也设置了防弹少年团的耶诞拍照区，让来体验耶诞气氛的粉丝可以一举两得。
2016 年落成、高达 556 公尺的乐天世界塔作为目前已开发国家中的第一高楼，也因为独特外型而成为首尔市中最醒目的地标之一，而这次的活动除了有许多吸引游客拍照、互动的装置外，也和救世军、绿色雨伞儿童基金会等机构携手透过义卖募集善款，让更多人度过温暖的耶诞。
另一方面，防弹少年团的世界巡回演唱会《Love Yourself》将从 13 日继续在日本展开，下个月也会来到台湾连唱两天。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、LOTTE）
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留言/评论
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方番薯!!!!太好了我們可以去拍照了嗚嗚
4小时前
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