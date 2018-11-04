IU、金在中都翻唱過！ 春有《櫻花結局》，秋有《被遺忘的季節》
KPOP 2018年11月4日 星期日10:00 Sani
每年10月31日，這首《被遺忘的季節》都會奇跡般重新回到音源榜上，原來它大有來頭！
在韓國，有一首現在為人父母的這一代從小就在聽的歌，而且是每到秋天必聽，多年來一直被評為「10月最後一天最想聽的歌」，那就是歌手李·揚在1982年發行的《被遺忘的季節》。
那個年代要知道一首歌的人氣，最具參考性的就是電臺。 據悉，這首歌發行後每天寄到電臺點播的明信片多達500到1000封，用現在的概念來講，根本是令人懷疑音源作假的程度XD至於為什麼是10月31日，大概是因為歌詞開頭這一段：「現在還記得嗎，10月的最後一個夜晚，只留下無從理解的話語，我們就各分東西。 」
喜愛這首歌的歌壇後輩也很多，IU就在2013年的電視劇《最佳李純信》裡帶來了這首歌的吉他彈唱：
如果說電視劇裡只是小試牛刀，後來IU還在MBC的《Picnic LIVE野餐》裡唱過完整版，獲得原唱李·揚高度稱讚：「原聲吉他、美聲唱法、發聲、清純的形象，全都與歌曲契合度超高。 」
此外，JYJ成員金在中也翻唱過這首歌，李·揚稱他把歌曲的感覺詮釋得非常好、完全超出自己對偶像團出身歌手的期待：
最後放一下1982年的KBS歌謠大賞現場版，雖然唱法風格都跟現在有蠻大差別的，但現場的尖叫聲還是能讓人感受到當時的人氣呢：
（圖源：IU、JYJ FB）
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