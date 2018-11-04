IU、金在中都翻唱过！ 春有《樱花结局》，秋有《被遗忘的季节》
KPOP 2018年11月4日 星期日10:00 Sani
每年10月31日，这首《被遗忘的季节》都会奇迹般重新回到音源榜上，原来它大有来头！
在韩国，有一首现在为人父母的这一代从小就在听的歌，而且是每到秋天必听，多年来一直被评为「10月最后一天最想听的歌」，那就是歌手李・扬在1982年发行的《被遗忘的季节》。
那个年代要知道一首歌的人气，最具参考性的就是电台。 据悉，这首歌发行后每天寄到电台点播的明信片多达500到1000封，用现在的概念来讲，根本是令人怀疑音源作假的程度XD至於为什么是10月31日，大概是因为歌词开头这一段：「现在还记得吗，10月的最后一个夜晚，只留下无从理解的话语，我们就各分东西。 」
喜爱这首歌的歌坛后辈也很多，IU就在2013年的电视剧《最佳李纯信》里带来了这首歌的吉他弹唱：
如果说电视剧里只是小试牛刀，后来IU还在MBC的《Picnic LIVE野餐》里唱过完整版，获得原唱李・扬高度称赞：「原声吉他、美声唱法、发声、清纯的形象，全都与歌曲契合度超高。 」
此外，JYJ成员金在中也翻唱过这首歌，李・扬称他把歌曲的感觉诠释得非常好、完全超出自己对偶像团出身歌手的期待：
最后放一下1982年的KBS歌谣大赏现场版，虽然唱法风格都跟现在有蛮大差别的，但现场的尖叫声还是能让人感受到当时的人气呢：
（图源：IU、JYJ FB）
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