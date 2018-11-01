【旅遊資訊】超全！ 《婚禮的那一天》9大拍攝取景地全匯總（上）

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《婚禮的那一天》被譽為韓版《那些年，我們一起追的女孩》，片中的取景地也都洋溢著青春酸甜的氣息，讓人不禁想起宇延和乘熙反復錯過彼此的美麗遺憾......

提示：劇情相關不可避免會有劇雷，介意的話請考慮一下哦！

1. 定情炒年糕店——比飯好吃的辣炒年糕

乘熙（朴寶英 飾）最開始答應宇延（金英光 飾）做他的女友，後來在雨天被老師抓包翹課、一起「逃命」，都是在這裡發生的哦！ 想必多年後回憶起也是非常單純美好的時光吧~

店名：比飯好吃的辣炒年糕 曾坪店（밥보다 맛있는 떡볶이 방이얌 증평점）

地址：忠清北道曾坪郡曾坪邑中洞裡113-1（충청북도 증평군 증평읍 중동리 113-1）





2. 初吻海灘——注文津海岸

乘熙和延宇席地而坐的這片海灘，不知道大家有沒有覺得眼熟呢？ 沒錯，附近的防沙堤也是電視劇《鬼怪》中池恩倬吹滅生日蠟燭、第一次召喚金侁的地方，看來又要變成熱門打卡地啦！

地址：江原道江陵市注文津邑海岸路1637（강원도 강릉시 주문진읍 해안로 1637）



3. 重逢年糕店——蘿蔔炒年糕

宇延看到多年未謀面的乘熙，原以為會是一場溫馨感動的重逢，沒想到乘熙的反應非常現實XD這家炒年糕店在慶熙大學旁邊，從牆上探出頭來的幾只排風管真的很有特色，最近店家還貼心地在墻上畫了金英光和朴寶英的畫像，好可愛哦！

店名：蘿蔔炒年糕（무우떡볶이）

地址：首爾市東大門區慶熙大路4街38（서울시 동대문구 경희대로 4길 38）





4. 大學校園——清州大學

高中時代擦肩而過之後，宇延努力考上了乘熙所在的大學，片中這所「韓國大學」其實就是在清州大學取景的啦，宇延和朋友們坐在臺階上吃雪糕那一幕很有笑點的戲份，大家背後的就是清州大學裡這座雕塑哦！

地址：忠清北道清州市清原區大成路298（충청북도 청주시 청원군 대성로 298）





5. 遺憾的告白——春川聖托裡尼

就像電影的主題「愛情是時機」，片中宇延和乘熙駕車出遊、在夕陽下傾訴真心，遺憾的是還是敗給了「時機」二字。 而這一幕畫卷般的美景就位於跟希臘著名旅遊區同名的春川聖托裡尼咖啡廳&餐廳，簡直美到令人窒息！ （光速去拍照XD）

地址：江原道春川市東面迴圈大路1154-97（강원도 춘천시 동면 순환대로 1154-97）





怕大家讀太累這次就先介紹到這裡，明天繼續哦！

（圖源：《婚禮的那一天》劇照，KSD韓星網，NAVER Map，Santorini Cafe官網）

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