【旅游资讯】超全！ 《婚礼的那一天》9大拍摄取景地全汇总（上）

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《婚礼的那一天》被誉为韩版《那些年，我们一起追的女孩》，片中的取景地也都洋溢著青春酸甜的气息，让人不禁想起宇延和乘熙反复错过彼此的美丽遗憾......

提示：剧情相关不可避免会有剧雷，介意的话请考虑一下哦！

1. 定情炒年糕店——比饭好吃的辣炒年糕

乘熙（朴宝英 饰）最开始答应宇延（金英光 饰）做他的女友，后来在雨天被老师抓包翘课、一起「逃命」，都是在这里发生的哦！ 想必多年后回忆起也是非常单纯美好的时光吧~

店名：比饭好吃的辣炒年糕 曾坪店（밥보다 맛있는 떡볶이 방이얌 증평점）

地址：忠清北道曾坪郡曾坪邑中洞里113-1（충청북도 증평군 증평읍 중동리 113-1）





2. 初吻海滩——注文津海岸

乘熙和延宇席地而坐的这片海滩，不知道大家有没有觉得眼熟呢？ 没错，附近的防沙堤也是电视剧《鬼怪》中池恩倬吹灭生日蜡烛、第一次召唤金侁的地方，看来又要变成热门打卡地啦！

地址：江原道江陵市注文津邑海岸路1637（강원도 강릉시 주문진읍 해안로 1637）



3. 重逢年糕店——萝卜炒年糕

宇延看到多年未谋面的乘熙，原以为会是一场温馨感动的重逢，没想到乘熙的反应非常现实XD这家炒年糕店在庆熙大学旁边，从墙上探出头来的几只排风管真的很有特色，最近店家还贴心地在墙上画了金英光和朴宝英的画像，好可爱哦！

店名：萝卜炒年糕（무우떡볶이）

地址：首尔市东大门区庆熙大路4街38（서울시 동대문구 경희대로 4길 38）





4. 大学校园——清州大学

高中时代擦肩而过之后，宇延努力考上了乘熙所在的大学，片中这所「韩国大学」其实就是在清州大学取景的啦，宇延和朋友们坐在台阶上吃雪糕那一幕很有笑点的戏份，大家背后的就是清州大学里这座雕塑哦！

地址：忠清北道清州市清原区大成路298（충청북도 청주시 청원군 대성로 298）





5. 遗憾的告白——春川圣托里尼

就像电影的主题「爱情是时机」，片中宇延和乘熙驾车出游、在夕阳下倾诉真心，遗憾的是还是败给了「时机」二字。 而这一幕画卷般的美景就位於跟希腊著名旅游区同名的春川圣托里尼咖啡厅&餐厅，简直美到令人窒息！ （光速去拍照XD）

地址：江原道春川市东面回圈大路1154-97（강원도 춘천시 동면 순환대로 1154-97）





怕大家读太累这次就先介绍到这里，明天继续哦！

（图源：《婚礼的那一天》剧照，KSD韩星网，NAVER Map，Santorini Cafe官网）

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