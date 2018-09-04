首爾國際電視節獲獎名單匯總！ 朴敘俊&孫藝珍斬獲韓流演員賞

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2018首爾國際電視節昨日在韓國首爾舉辦了頒獎禮，一起來看看獲獎的都有誰吧！

大賞得主是德國電視劇《Babylon Berlin》。 這是一部犯罪主題劇，時代背景是1929年，第一次世界大戰之後陷入混亂的德國柏林，由《香水》、《雲圖》的編劇兼導演Tom Tykwer擔任製作，獲獎原因是「細膩又純熟的導演，堪比電影的畫面美感，完整的敘事結構」。



韓流電視劇最佳男女演員獎分別由朴敘俊和孫藝珍捧走，恭喜他們！



李寶英憑《Mother》獲得最佳女演員獎，作品本身也被頒予迷你系列劇部門最優秀賞，恭喜她斬獲雙冠王！



韓流電視劇最優秀作品賞的得主是李鍾碩、秀智主演的《當你沉睡時》；優秀作品賞得主是《三流之路》和《經常請吃飯的漂亮姐姐》，猜不少人三部都看過吧~



以下是全部獲獎名單：

○ 大賞——《Babylon Berlin》（德）

○ 韓流電視劇男演員賞——《三流之路》朴敘俊

○ 韓流電視劇女演員上——孫藝珍

○ 長篇部門最優秀賞——《Candice Renoir》（法）

○ 長篇部門優秀獎——《Filthy Rich》（紐西蘭）

○ 迷你系列劇部門最優秀賞——《Mother》

○ 迷你系列劇部門優秀賞——《Safe Harbor》（澳）

○ 男演員賞——Joan Pera（西班牙）

○ 女演員賞——《Mother》李寶英

○ 韓流電視劇最優秀作品賞——《當你沉睡時》

○ 韓流電視劇優秀作品賞——《三流之路》，《經常請吃飯的漂亮姐姐》

○ 亞洲之星獎——大谷亮平（日），Tatjana Saphira（印尼）

○ 導演賞——Killian Riedhof（《54 Hours》）

○ 編劇賞——Uli Bree，Klaus Pieber（共同執筆《A Dance to Remembrance》）

○ 作品賞（喜劇）——《The New Black》（以色列）

○ 作品賞（短篇）——《黑鏡第四季：鱷魚》（英）

（圖源：首爾國際電視節FB等）

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