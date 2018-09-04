首尔国际电视节获奖名单汇总！ 朴叙俊&孙艺珍斩获韩流演员赏

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2018首尔国际电视节昨日在韩国首尔举办了颁奖礼，一起来看看获奖的都有谁吧！

大赏得主是德国电视剧《Babylon Berlin》。 这是一部犯罪主题剧，时代背景是1929年，第一次世界大战之后陷入混乱的德国柏林，由《香水》、《云图》的编剧兼导演Tom Tykwer担任制作，获奖原因是「细腻又纯熟的导演，堪比电影的画面美感，完整的叙事结构」。



韩流电视剧最佳男女演员奖分别由朴叙俊和孙艺珍捧走，恭喜他们！



李宝英凭《Mother》获得最佳女演员奖，作品本身也被颁予迷你系列剧部门最优秀赏，恭喜她斩获双冠王！



韩流电视剧最优秀作品赏的得主是李钟硕、秀智主演的《当你沉睡时》；优秀作品赏得主是《三流之路》和《经常请吃饭的漂亮姐姐》，猜不少人三部都看过吧~



以下是全部获奖名单：

○ 大赏——《Babylon Berlin》（德）

○ 韩流电视剧男演员赏——《三流之路》朴叙俊

○ 韩流电视剧女演员上——孙艺珍

○ 长篇部门最优秀赏——《Candice Renoir》（法）

○ 长篇部门优秀奖——《Filthy Rich》（纽西兰）

○ 迷你系列剧部门最优秀赏——《Mother》

○ 迷你系列剧部门优秀赏——《Safe Harbor》（澳）

○ 男演员赏——Joan Pera（西班牙）

○ 女演员赏——《Mother》李宝英

○ 韩流电视剧最优秀作品赏——《当你沉睡时》

○ 韩流电视剧优秀作品赏——《三流之路》，《经常请吃饭的漂亮姐姐》

○ 亚洲之星奖——大谷亮平（日），Tatjana Saphira（印尼）

○ 导演赏——Killian Riedhof（《54 Hours》）

○ 编剧赏——Uli Bree，Klaus Pieber（共同执笔《A Dance to Remembrance》）

○ 作品赏（喜剧）——《The New Black》（以色列）

○ 作品赏（短篇）——《黑镜第四季：鳄鱼》（英）

（图源：首尔国际电视节FB等）

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