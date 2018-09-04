愛豆撞臉林秀香傻傻分不清楚，這難道不是一對雙胞胎姐妹？ 運動品牌公開EXO XIUMIN新宣傳照 展現時尚街頭魅力 《STATION X 0》揭曉新主角 EXO 燦烈＆世勳攜手送上特別合作！ 防彈少年團一年兩度攻頂 Billboard 200 「為國爭光」免役可能性再度掀起討論！ 首爾國際電視節獲獎名單匯總！ 朴敘俊&孫藝珍斬獲韓流演員賞 女帝就是女帝！少女時代-Oh!GG 新歌 MV 預告霸氣出爐 宋智孝無論戲劇《Lovely Horribly》綜藝《RM》完全不顧形象精彩演出～！ 《Running Man》李光洙自爆告白失敗經歷，「戀愛導師」劉在錫回應超過份～ 《北風》沒有女主角也能演出CP感？ 看黃晸玟李星民“玟民CP” 《我的ID是江南美人》車銀優只出現一瞬間的新髮色，其實是網漫男主的原色系？ 極推首爾周邊一日遊：春川必食辣炒雞扒，《無限挑戰》也來過！ 亞運會替補選手都能免服兵役，韓ARMY們向青瓦台請願：BTS是Billboard第一，我們也要免！ 恭喜 2PM 出道滿十週年！特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今日開幕 BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉打入今夏 YouTube 全球熱門歌曲榜 前十名唯一韓團！ 囉嗦愛嘮叨的李瑞鎮其實心思超細膩！每次送禮物都能送到對方的心坎裡♥

一邊聽光洙的告白經驗，一邊在想「她們」到底是誰？！

最新一期的《Running Man》中，真實或挑戰（真心話大冒險）的環節其實還蠻不錯的，尤其是特別想要成員們選「真實」，因為會很期待有什麼新的秘密，被爆料出來～XDDD。

輪到李光洙挑戰時選了「真實」（真心話），結果是「說出劉在錫知道的～關於李光洙的異性屈辱事件」看到題目後光洙整個人僵住，哈哈哈！



故事開始：在某日晚上，李光洙向劉在錫說了有關戀愛的煩惱，因為光洙覺得對方似乎對自己有好感，而自己也非常喜歡她，劉在錫就對他說：「光洙啊～這個要是不馬上告白，就會錯過她！」第二天光洙馬上發了訊息給她說：「我好像喜歡上妳了，我們要不要交往看看呢？」



結果女生回訊息說：「光洙啊…你好像誤會了什麼，我們不是那種關係，我們只是同事。」光洙認為都是因為戀愛導師的建議，才會那麼快失去了這段緣份，接著PD就問說：「跟異性告白後被甩了（的經驗）只有一次嗎～？」光洙一臉傻眼的回說：「（在錫）哥，你到底說到什麼程度啊？」



光洙接著說：「難道要說出那個嗎？和我搞曖昧的人，被報導出戀愛說…？是這件事情嗎？」劉在錫立刻慌張地阻止他說不是，光洙不小心自爆了啦！！！（趕快回頭搜尋傳出戀愛說的對象XDDDD）

PD表示只要說出告白過幾次就可以，李光洙小心翼翼地回答了「四次」，結果成功了！因為劉在錫只寫了「三次」，PD直接讓他挑戰成功，其實…次數比我想像中的還要少呢～！



而光洙當時被對方簡訊拒絕後，立刻打電話給劉在錫報告現況，劉在錫就回說：「哈哈哈哈哈哈哈～！」可憐的光洙…XDDDD。

（圖自：SBS Running Man）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞