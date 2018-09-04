《Running Man》李光洙自爆告白失败经历，「恋爱导师」刘在锡回应超过份～

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一边听光洙的告白经验，一边在想「她们」到底是谁？！

最新一期的《Running Man》中，真实或挑战（真心话大冒险）的环节其实还蛮不错的，尤其是特别想要成员们选「真实」，因为会很期待有什么新的秘密，被爆料出来～XDDD。

轮到李光洙挑战时选了「真实」（真心话），结果是「说出刘在锡知道的～关於李光洙的异性屈辱事件」看到题目后光洙整个人僵住，哈哈哈！



故事开始：在某日晚上，李光洙向刘在锡说了有关恋爱的烦恼，因为光洙觉得对方似乎对自己有好感，而自己也非常喜欢她，刘在锡就对他说：「光洙啊～这个要是不马上告白，就会错过她！」第二天光洙马上发了讯息给她说：「我好像喜欢上你了，我们要不要交往看看呢？」



结果女生回讯息说：「光洙啊…你好像误会了什么，我们不是那种关系，我们只是同事。」光洙认为都是因为恋爱导师的建议，才会那么快失去了这段缘份，接著PD就问说：「跟异性告白后被甩了（的经验）只有一次吗～？」光洙一脸傻眼的回说：「（在锡）哥，你到底说到什么程度啊？」



光洙接著说：「难道要说出那个吗？和我搞暧昧的人，被报导出恋爱说…？是这件事情吗？」刘在锡立刻慌张地阻止他说不是，光洙不小心自爆了啦！！！（赶快回头搜寻传出恋爱说的对象XDDDD）

PD表示只要说出告白过几次就可以，李光洙小心翼翼地回答了「四次」，结果成功了！因为刘在锡只写了「三次」，PD直接让他挑战成功，其实…次数比我想像中的还要少呢～！



而光洙当时被对方简讯拒绝后，立刻打电话给刘在锡报告现况，刘在锡就回说：「哈哈哈哈哈哈哈～！」可怜的光洙…XDDDD。

（图自：SBS Running Man）

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