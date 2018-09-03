論Rapper能有多豪！Dok2心疼拖鞋壞了「這就是命」，可是結果卻是...
明星 2018年9月3日 星期一14:33 Rui
Dok2，韓國最出名的Rapper之一，粉絲送可愛外號「斧子」，一個因家裡生意破產，幼年就靠自己的努力養家糊口，到現在已經是擁有了人人羡慕的一切的男人。
作為一名現代人，斧子哥竟然還是一位不抽煙、不喝酒、不喝咖啡，不泡夜店，不濫情、不生氣、不憂鬱的虔誠佛教徒，算得上是真正的佛系青年了。
在搜索網站上輸入Dok2，蹦出的關聯詞不是「奢華」就是「名牌」，絕對是土豪本人了，他的一大愛好就是喜歡奢侈品、豪車。
Dok2曾在採訪中「在音樂排行榜中的嘻哈分類歌曲裡面，我的歌曲最多。 總共有200首以上的歌，數也數不清。 」而這就是他能夠「豪」的底氣。
Dok2在自己的SNS上公開了一雙奢侈品牌G家的拖鞋，不過拖鞋已經被撕裂，Dok2還配文：「這就是命」。 這雙拖鞋的市價為30萬（韓幣），看得網民們很是心疼。
不久之後，Dok2又發佈了一張照片，竟然是一雙新的G家拖鞋，和壞了的那雙一模一樣，他配文表示：「然而我還有一雙。 」
Dok2的「炫富」風格就是這種「我自己掙的錢，怎麼花你也管不著」，居然讓人完全討厭不起來。
「圖：Dok2 IG」
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