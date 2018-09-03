论Rapper能有多豪！Dok2心疼拖鞋坏了「这就是命」，可是结果却是...

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Dok2，韩国最出名的Rapper之一，粉丝送可爱外号「斧子」，一个因家里生意破产，幼年就靠自己的努力养家糊口，到现在已经是拥有了人人羡慕的一切的男人。

作为一名现代人，斧子哥竟然还是一位不抽烟、不喝酒、不喝咖啡，不泡夜店，不滥情、不生气、不忧郁的虔诚佛教徒，算得上是真正的佛系青年了。

在搜索网站上输入Dok2，蹦出的关联词不是「奢华」就是「名牌」，绝对是土豪本人了，他的一大爱好就是喜欢奢侈品、豪车。

Dok2曾在采访中「在音乐排行榜中的嘻哈分类歌曲里面，我的歌曲最多。 总共有200首以上的歌，数也数不清。 」而这就是他能够「豪」的底气。

Dok2在自己的SNS上公开了一双奢侈品牌G家的拖鞋，不过拖鞋已经被撕裂，Dok2还配文：「这就是命」。 这双拖鞋的市价为30万（韩币），看得网民们很是心疼。

不久之后，Dok2又发布了一张照片，竟然是一双新的G家拖鞋，和坏了的那双一模一样，他配文表示：「然而我还有一双。 」

Dok2的「炫富」风格就是这种「我自己挣的钱，怎么花你也管不著」，居然让人完全讨厌不起来。

「图：Dok2 IG」

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