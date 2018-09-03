李光洙X劉在錫幫善美伴舞《Gashina》看完忍不住大爆笑～！

李光洙X劉在錫幫善美伴舞《Gashina》看完忍不住大爆笑～！

綜藝   2018年9月3日   星期一11:24   MiJimin  

這一期《Running Man》（ep.416）很推～！！！從頭笑到尾～，情侶戰也值得期待。

昨日播出的《Running Man》除了無嘉賓的「危險的選擇－真實或挑戰」特輯，後半部則播出了「危險的選擇－情侶CP競賽」特輯2，邀請到勝利、善美、李詩雅、李伊利雅、李周妍、Bobby、B.I、金智珉等八位嘉賓，一開場就相當熱烈。

在介紹到善美時，更忍不住討論到了關於熱門曲《Gashina》（가시나）這首，熱度始終不減外，每一場表演總能夠造成話題性，橫掃各大校園、慶典，成為新一代的舞台女王。

▼濕身話題影片：

劉在錫立刻請善美現場表演，善美說最新造成話題是被水淋（水淋濕身），還問前面的罐裝水是準備給她用的嗎？立刻引起現場大笑，不管誰看都是用來喝的水啊～！善美真的太可愛了～！

結果派出了李光洙和劉在錫幫忙伴舞，善美牽手、擺頭…操控著兩人的模樣，反應相當爆笑，中間一度有帥氣的刀群舞，但光洙立刻搞笑收尾～XDDD （可快轉至01:16）：


這一集真的很推，笑點超多～！還沒看過的朋友趕快回追吧～！！！

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • 雇頁林
    PD 不一樣果然有差！ 希望越來越好，我不想一直看桶大叔，還我以前的精彩度
    2小時前
  • Alex Lee
    這集很有水準👍🏿👍🏿 支持光洙👍🏿👍🏿👍🏿
    3小時前
  • Eason Hsieh
    林依依這集我從頭笑到尾
    3小時前
  • Cck Cheung
    笑死我😂😂😂 Cting Yuen
    2小時前
  • Shannon Chien
    Miyayun MiyaAnnie Chen 我很久沒看了 也許這期可以看看 😉
    3分前
→更多留言...(4)
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