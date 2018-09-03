李光洙X刘在锡帮善美伴舞《Gashina》看完忍不住大爆笑～！
综艺 2018年9月3日 星期一11:24 MiJimin
这一期《Running Man》（ep.416）很推～！！！从头笑到尾～，情侣战也值得期待。
昨日播出的《Running Man》除了无嘉宾的「危险的选择－真实或挑战」特辑，后半部则播出了「危险的选择－情侣CP竞赛」特辑2，邀请到胜利、善美、李诗雅、李伊利雅、李周妍、Bobby、B.I、金智珉等八位嘉宾，一开场就相当热烈。
在介绍到善美时，更忍不住讨论到了关於热门曲《Gashina》（가시나）这首，热度始终不减外，每一场表演总能够造成话题性，横扫各大校园、庆典，成为新一代的舞台女王。
▼湿身话题影片：
刘在锡立刻请善美现场表演，善美说最新造成话题是被水淋（水淋湿身），还问前面的罐装水是准备给她用的吗？立刻引起现场大笑，不管谁看都是用来喝的水啊～！善美真的太可爱了～！
结果派出了李光洙和刘在锡帮忙伴舞，善美牵手、摆头…操控著两人的模样，反应相当爆笑，中间一度有帅气的刀群舞，但光洙立刻搞笑收尾～XDDD （可快转至01:16）：
这一集真的很推，笑点超多～！还没看过的朋友赶快回追吧～！！！
（图自：SBS Running Man）
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