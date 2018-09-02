韓國全能樂團DAY6亞巡首站來台:會永遠跟My Day在一起

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韓國 JYP 全能型創作樂團「DAY6」，9月1日在TICC台北國際會議中心舉辦台灣首場正規演唱會，吸引超過2,200名歌迷到場狂歡。



DAY6自六月剛發行的新專輯《Shoot ME: Youth Part 1》後，便開始展開第一次世界巡迴演唱會，回想3年前剛出道滿40天便到台北舉辦第一次海外showcase，DAY6說：「台北對我們來說是非常有感情且重要的地方，因此我們的亞洲巡迴第一站就選在這裡！」





演唱會全長超過2小時，誠意滿滿帶來25首歌完整演唱會規格，展現DAY6超強演出實力！五位團員在觀眾尖叫聲中登場，以〈I Smile〉、〈First Time〉開場，唱完第三首歌〈Better Better〉時，DAY6團員一一用中文自我介紹，Young K說：「非常感謝大家來看我們，真的很久沒見到大家了！」鍵盤手元弼也開玩笑說：「關於怎麼熱身，這件事交給Young K！」接著請大家站起來，一連唱了〈Surprise〉、〈Pouring〉、〈Somehow〉全場搖著手燈躁動合唱，隊長晟鎮說：「大家真的很會玩耶！這麼久來一次，聽到大家這麼熱烈歡呼，真的很開心！」其中〈Shoot Me〉、〈WARNING!〉、〈Talking to〉等都是新專輯新歌第一次在台灣演唱。







DAY6成員們對於台灣的確有著特別的情感，Jae更爆料團員們只有一次公演後哭了，就是出道後第一次的海外演出，也就是在台灣，台灣是他們出道後首度登上的海外舞台，也在這裡實現了歌唱的夢想，台灣粉絲們的熱情讓DAY6哭到不能自己，隊長晟鎮也回憶起，粉絲們還用心準備了應援給剛出道的他們，所以今天特別用中文告訴大家『My Day們，你們很漂亮，今天和你們見面很高興！』鍵盤手元弼說：「我們第一次公演、第一次哭的地方，就在台北！今天跟那一次感覺有稍稍不一樣，那時候覺得我們DAY6終於做到了，但今天現在這個位置就是很開心的感覺，有點像是來看老朋友、跟朋友相聚的感覺。所以今天我們從公演開始每一分每一秒都很開心，都很珍貴。DAY6會永遠和My Day在一起！」



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