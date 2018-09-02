VIXX所属公司官方声明：除9月小分队LR登台外其余活动全是假！ 首尔大公园惊现碎尸震惊全韩，嫌疑犯被抓坦白：死者嫌招待小姐太丑威胁报警 韩国全能乐团DAY6亚巡首站来台:会永远跟My Day在一起 听说一成年他们就会问？！关於情欲电影的那些事，推荐这8部 KBS《最完美的离婚》剧本阅读现场公开！主演车太铉、裴斗娜、李伊和孙锡久齐聚一堂 OCN新剧《Player》宋承宪、郑秀晶、李施彦、太元硕 确定出演tvN节目《人生酒馆》！ 刘以豪成为韩国Big Issue九月号封面人物！后天将二度出席「首尔国际电视节」 OCN《客：The Guest》公开金东昱、金材昱、郑恩彩超可爱的自拍问候影片！ BLACKPINK Lisa在《真正的男人》里穿军装、脸上画迷彩也超好看！ JYP家有Shin氏四大美女，谁会成为JYP的当家花旦呢？ 仁川机场2号航厦5分钟办好行李手续，不用在提早几个小时去机场啦～ BLACKPINK Jennie被质疑态度散漫，在舞台上划水？ 信听女神组合MAMAMOO：要成为疗愈人心的歌手

韩国 JYP 全能型创作乐团「DAY6」，9月1日在TICC台北国际会议中心举办台湾首场正规演唱会，吸引超过2,200名歌迷到场狂欢。



DAY6自六月刚发行的新专辑《Shoot ME: Youth Part 1》后，便开始展开第一次世界巡回演唱会，回想3年前刚出道满40天便到台北举办第一次海外showcase，DAY6说：「台北对我们来说是非常有感情且重要的地方，因此我们的亚洲巡回第一站就选在这里！」





演唱会全长超过2小时，诚意满满带来25首歌完整演唱会规格，展现DAY6超强演出实力！五位团员在观众尖叫声中登场，以〈I Smile〉、〈First Time〉开场，唱完第三首歌〈Better Better〉时，DAY6团员一一用中文自我介绍，Young K说：「非常感谢大家来看我们，真的很久没见到大家了！」键盘手元弼也开玩笑说：「关於怎么热身，这件事交给Young K！」接著请大家站起来，一连唱了〈Surprise〉、〈Pouring〉、〈Somehow〉全场摇著手灯躁动合唱，队长晟镇说：「大家真的很会玩耶！这么久来一次，听到大家这么热烈欢呼，真的很开心！」其中〈Shoot Me〉、〈WARNING!〉、〈Talking to〉等都是新专辑新歌第一次在台湾演唱。







DAY6成员们对於台湾的确有著特别的情感，Jae更爆料团员们只有一次公演后哭了，就是出道后第一次的海外演出，也就是在台湾，台湾是他们出道后首度登上的海外舞台，也在这里实现了歌唱的梦想，台湾粉丝们的热情让DAY6哭到不能自己，队长晟镇也回忆起，粉丝们还用心准备了应援给刚出道的他们，所以今天特别用中文告诉大家『My Day们，你们很漂亮，今天和你们见面很高兴！』键盘手元弼说：「我们第一次公演、第一次哭的地方，就在台北！今天跟那一次感觉有稍稍不一样，那时候觉得我们DAY6终於做到了，但今天现在这个位置就是很开心的感觉，有点像是来看老朋友、跟朋友相聚的感觉。所以今天我们从公演开始每一分每一秒都很开心，都很珍贵。DAY6会永远和My Day在一起！」



素材提供: JUSTLIVE 就是现场

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻