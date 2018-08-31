2018最帥氣組合！宋承憲、Krystal主演新劇《Player》官方海報公開～
韓劇 2018年8月31日 星期五13:44 MiJimin
OMG！越來越期待了，很好奇這四位之間的互動，有大發預感啊～！（最愛宋承憲演壞痞角色，Krystal又美又帥超正～）
OCN全新週末劇《Player》講述由天才騙子、駭客高手、賽車手和天生打手組成的「無敵四人幫」，一起詐騙有著不義之財的人，將違法財產回饋社會的故事。
▼最新版預告，這幾位一定要逃得那麼游刃有餘嗎～XDDD：
官方於今日公開了最新團體海報，主演由左至右是駭客炳旻（李施彥 飾）、賽車手雅玲（Krystal 飾）、騙子赫利（宋承憲 飾）、打手振雄（太元碩 飾），這四個人的全新組合，究竟他們是如何聚在一起的呢～？
公開的海報中的場景，營造出電影般的精緻效果，如同預告中曝光的工作室，以及出任務時使用的交通工具，他們各自在不同領域，皆是最強的佼佼者，在劇中更已完美融入自身角色，相當值得期待～！
新劇《Player》預計接檔《Voice 2》在9月29日播出。
（截圖自：OCN）
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