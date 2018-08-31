2018最帅气组合！宋承宪、Krystal主演新剧《Player》官方海报公开～
韩剧 2018年8月31日 星期五13:44 MiJimin
OMG！越来越期待了，很好奇这四位之间的互动，有大发预感啊～！（最爱宋承宪演坏痞角色，Krystal又美又帅超正～）
OCN全新周末剧《Player》讲述由天才骗子、骇客高手、赛车手和天生打手组成的「无敌四人帮」，一起诈骗有著不义之财的人，将违法财产回馈社会的故事。
▼最新版预告，这几位一定要逃得那么游刃有余吗～XDDD：
官方於今日公开了最新团体海报，主演由左至右是骇客炳旻（李施彦 饰）、赛车手雅玲（Krystal 饰）、骗子赫利（宋承宪 饰）、打手振雄（太元硕 饰），这四个人的全新组合，究竟他们是如何聚在一起的呢～？
公开的海报中的场景，营造出电影般的精致效果，如同预告中曝光的工作室，以及出任务时使用的交通工具，他们各自在不同领域，皆是最强的佼佼者，在剧中更已完美融入自身角色，相当值得期待～！
新剧《Player》预计接档《Voice 2》在9月29日播出。
（截图自：OCN）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论