少女時代-Oh!GG 發片倒數一週 實境節目《Girls For Rest》第二波預告唯美曝光！
KPOP 2018年8月29日 星期三12:27 施乃琪
少女時代-Oh!GG 今天搶先透露了最新主打歌的風格，聽說是一首中毒性太高不宜在考試期間聽、但上班時聽又會能量十足的歌，真的讓人等不及啦！
少女時代今天公開了新分隊「少女時代-Oh!GG」的第二張概念照，同時揭曉了最新主打歌名。五人帥氣俐落的造型霸氣十足，黑白處理的照片也難掩她們的美貌。
即將於 9 月 5 日發行的單曲〈不懂嗎〉(Lil’ Touch) 收錄了同名主打歌與另一首「逗號」(Fermata)，主打歌從前奏開始就充滿中毒性強烈的旋律，歌詞唱出彷彿捉迷藏般緊緊尾隨的緊張感，潤娥也形容「因為這首歌的魅力就是容易上癮的旋律，應該也會成為『考試期間不該聽的歌』吧！」特別的是，這次成員也各自在擅長的音域發揮，喜歡性感低音或清亮高音的 SONE 都能在這首歌裡好好享受。
另一方面，五人的實境節目《Girls For Rest》第二波預告片也出爐了，現在就去一窺她們的幸福時光吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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