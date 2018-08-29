少女时代-Oh!GG 发片倒数一周 实境节目《Girls For Rest》第二波预告唯美曝光！
KPOP 2018年8月29日 星期三12:27 施乃琪
少女时代-Oh!GG 今天抢先透露了最新主打歌的风格，听说是一首中毒性太高不宜在考试期间听、但上班时听又会能量十足的歌，真的让人等不及啦！
少女时代今天公开了新分队「少女时代-Oh!GG」的第二张概念照，同时揭晓了最新主打歌名。五人帅气俐落的造型霸气十足，黑白处理的照片也难掩她们的美貌。
即将於 9 月 5 日发行的单曲〈不懂吗〉(Lil’ Touch) 收录了同名主打歌与另一首「逗号」(Fermata)，主打歌从前奏开始就充满中毒性强烈的旋律，歌词唱出彷佛捉迷藏般紧紧尾随的紧张感，润娥也形容「因为这首歌的魅力就是容易上瘾的旋律，应该也会成为『考试期间不该听的歌』吧！」特别的是，这次成员也各自在擅长的音域发挥，喜欢性感低音或清亮高音的 SONE 都能在这首歌里好好享受。
另一方面，五人的实境节目《Girls For Rest》第二波预告片也出炉了，现在就去一窥她们的幸福时光吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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