人紅是非多？！Red Velvet Yeri被批表演態度散漫

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最近的Red Velvet不知道是不是驗證了樹大招風的說法，老么Yeri又被韓國網民們盯上了，這次是覺得她態度散漫。

作為女團成員，舞蹈是基本功，整齊的群舞更是評判愛豆團水平高低的標準，愛豆界編舞女神裴允珍老師就曾強調過「你可以欠缺實力，但卻不能沒態度」。 而Yeri的舞蹈就被網民們覺得跳得太沒誠意，動作不到位不說，有時候還搶拍。

《Power Up》的舞臺上，Yeri明顯就和其他成員不在一個節拍上，動作比姐姐們都要快~

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同樣還是《Power Up》的舞臺，這次的演出顯然問題更大，姐姐們都很賣力地將動作做到位，只有Yeri很漫不經心的樣子，動作幅度小，還提前起身，也難怪會被韓國網民們吐槽「表演太不用心」。

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近兩個月Red Velvet爭議不斷，此前被「國家Pick」作為韓國代表團參加平壤演出時，Yeri的「光榮說」惹得韓國網友極為不快。 接受採訪時，Yeri一句「沒想到(北韓領導)會來握手，覺得很榮幸」，讓韓國網友氣炸，認為Yeri竟然「握手也覺得光榮？ 真是會拍馬屁」。

「圖：PANN」

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