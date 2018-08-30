人紅是非多？！Red Velvet Yeri被批表演態度散漫
明星 2018年8月30日 星期四10:45 Rui
最近的Red Velvet不知道是不是驗證了樹大招風的說法，老么Yeri又被韓國網民們盯上了，這次是覺得她態度散漫。
作為女團成員，舞蹈是基本功，整齊的群舞更是評判愛豆團水平高低的標準，愛豆界編舞女神裴允珍老師就曾強調過「你可以欠缺實力，但卻不能沒態度」。 而Yeri的舞蹈就被網民們覺得跳得太沒誠意，動作不到位不說，有時候還搶拍。
《Power Up》的舞臺上，Yeri明顯就和其他成員不在一個節拍上，動作比姐姐們都要快~
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同樣還是《Power Up》的舞臺，這次的演出顯然問題更大，姐姐們都很賣力地將動作做到位，只有Yeri很漫不經心的樣子，動作幅度小，還提前起身，也難怪會被韓國網民們吐槽「表演太不用心」。
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近兩個月Red Velvet爭議不斷，此前被「國家Pick」作為韓國代表團參加平壤演出時，Yeri的「光榮說」惹得韓國網友極為不快。 接受採訪時，Yeri一句「沒想到(北韓領導)會來握手，覺得很榮幸」，讓韓國網友氣炸，認為Yeri竟然「握手也覺得光榮？ 真是會拍馬屁」。
「圖：PANN」
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留言/評論
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很多網民就是喜歡親手將自己地方的藝人明星扼殺。還以為之前發生了這麼多悲傷的事他們會有所改變反省，結果也是如此…實在令人痛心
54分前
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之前在鐘鉉的葬禮做出那種行為，這個還好啦
57分前
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又來啊~ 有很多團都有這種閒著沒事幹的飯, 喜歡某成員然後就開始吐嘈站在旁邊的成員, 說態度怎麼不好, 說演唱會時怎樣怎樣~ 一個好好的團就會被那些無聊飯慢慢的搞散, 然後她們那位喜歡的成員就自己跑SOLO~
37分前
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也太故意了吧…故意放慢，然後看那0.01秒的差別?
又不是複製人，怎麼可能每個人動作完全一樣，這樣放慢看當然會覺得不同
1小時前