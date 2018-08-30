人红是非多？！Red Velvet Yeri被批表演态度散漫
明星 2018年8月30日 星期四10:45 Rui
最近的Red Velvet不知道是不是验证了树大招风的说法，老么Yeri又被韩国网民们盯上了，这次是觉得她态度散漫。
作为女团成员，舞蹈是基本功，整齐的群舞更是评判爱豆团水平高低的标准，爱豆界编舞女神裴允珍老师就曾强调过「你可以欠缺实力，但却不能没态度」。 而Yeri的舞蹈就被网民们觉得跳得太没诚意，动作不到位不说，有时候还抢拍。
《Power Up》的舞台上，Yeri明显就和其他成员不在一个节拍上，动作比姐姐们都要快~
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同样还是《Power Up》的舞台，这次的演出显然问题更大，姐姐们都很卖力地将动作做到位，只有Yeri很漫不经心的样子，动作幅度小，还提前起身，也难怪会被韩国网民们吐槽「表演太不用心」。
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近两个月Red Velvet争议不断，此前被「国家Pick」作为韩国代表团参加平壤演出时，Yeri的「光荣说」惹得韩国网友极为不快。 接受采访时，Yeri一句「没想到(北韩领导)会来握手，觉得很荣幸」，让韩国网友气炸，认为Yeri竟然「握手也觉得光荣？ 真是会拍马屁」。
「图：PANN」
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留言/评论
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很多網民就是喜歡親手將自己地方的藝人明星扼殺。還以為之前發生了這麼多悲傷的事他們會有所改變反省，結果也是如此…實在令人痛心
54分前
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之前在鐘鉉的葬禮做出那種行為，這個還好啦
57分前
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又來啊~ 有很多團都有這種閒著沒事幹的飯, 喜歡某成員然後就開始吐嘈站在旁邊的成員, 說態度怎麼不好, 說演唱會時怎樣怎樣~ 一個好好的團就會被那些無聊飯慢慢的搞散, 然後她們那位喜歡的成員就自己跑SOLO~
37分前
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也太故意了吧…故意放慢，然後看那0.01秒的差別?
又不是複製人，怎麼可能每個人動作完全一樣，這樣放慢看當然會覺得不同
1小时前