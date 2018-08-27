退團後連活動經歷都能蒸發消失？ 愛豆得罪前東家竟得這樣的下場

上周，韓國經紀公司TS娛樂公開宣佈旗下男團B.A.P成員方容國因合約期滿而退出組合。
TS當時表示：「本公司尊重方榮國意願，他已經于2018年8月19日合約到期，不再續約、退出組合。 金力燦、鄭大賢、劉永才、文鐘業、崔准烘將以5人組形式開展活動，公司正在為B.A.P積極地籌畫行程」曾是B.A.P隊長的方容國2016年被曝患上恐慌症，經過治療後歸隊。
在愛豆團更新換代極為快速的韓國歌壇，關於愛豆們的去留經紀公司早已習以為常，但粉絲們從未想過會有經紀公司在藝人離開後會刪除他所有的經歷。
方容國宣佈離開B.A.P之後，TS娛樂就刪除了搜索網站NAVER上關於方容國曾是B.A.P一員的經歷，他的專輯也僅剩下出道前作為SOLO發行過的2張專輯而已，仿佛從來沒有參加過B.A.P的活動一樣。
有這樣特殊「待遇」的還有另一位歌手，那就是Secret的成員全烋星。 2017年全烋星因演出費未結清、經紀業務等向公司提出解約，雙方關係惡化一度鬧上法庭。 TS娛樂甚至在合約期間將全烋星的合約轉讓給其他公司。 和TS決裂的全烋星最終也被TS娛樂刪除了Secret的活動經歷，團隊經歷只剩下「五少女」，完全沒有提到Secret。
作為愛豆歌手的全烋星和方容國，Secret和B.A.P曾會融入他們骨血的團隊，而因為愛豆的特殊性，團隊名要比個人來得更有知名度，現在連搜索網站上都刪除了兩人與團隊的關聯詞，不得不說TS娛樂這招實在太狠。
「圖：NAVRER 截圖」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究