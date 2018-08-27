丁海寅终於放下额前刘海，完全是校园里的暖男前辈！ 《我的ID是江南美人》车银优硬撑冷水沐浴！ 脱掉上衣展露好身材 《Super TV 2》果然「忙内On Top」！厉旭给哥哥们的信件原来是「愿望清单」 他们的友谊可比你想的还要深！李钟硕&金宇彬同游夏威夷 《Running Man》李光洙太生气，直接脱掉金钟国的裤子「猛虎出柙」！ 【歌手品牌评价】防弹少年团重返宝座 前三名唯一女团是 Red Velvet！ 「尹斗俊太帅了吧！」24日正式入伍 军中照首度曝光 引发网友热烈讨论 退团后连活动经历都能蒸发消失？ 爱豆得罪前东家竟得这样的下场 少女时代小分队「少女时代-Oh! GG」成员公开！ 9/5发行单曲专辑回归 《明堂》两大演技派曹承佑、池晟同台飙戏 来韩必吃餐单之一「风川鳗鱼」，还可强身健体？ 真的是很有爱的「IU Team」！IU在婚礼上唱祝歌 伴舞夫妇也忍不住跟著旋律跳起舞来～ SHINee 首支破亿 MV 出炉！超经典畅销曲〈Ring Ding Dong〉拔得头筹 tvN原创旅游节目《吃货48小时－国际篇2》第二站台湾之旅由美食节目变身成大胃王节目？ 金正铉将从MBC《时间》下车…官方立场：因为健康因素 需要休息

上周，韩国经纪公司TS娱乐公开宣布旗下男团B.A.P成员方容国因合约期满而退出组合。

TS当时表示：「本公司尊重方荣国意愿，他已经于2018年8月19日合约到期，不再续约、退出组合。 金力灿、郑大贤、刘永才、文钟业、崔准烘将以5人组形式开展活动，公司正在为B.A.P积极地筹画行程」曾是B.A.P队长的方容国2016年被曝患上恐慌症，经过治疗后归队。

在爱豆团更新换代极为快速的韩国歌坛，关於爱豆们的去留经纪公司早已习以为常，但粉丝们从未想过会有经纪公司在艺人离开后会删除他所有的经历。

方容国宣布离开B.A.P之后，TS娱乐就删除了搜索网站NAVER上关於方容国曾是B.A.P一员的经历，他的专辑也仅剩下出道前作为SOLO发行过的2张专辑而已，仿佛从来没有参加过B.A.P的活动一样。

有这样特殊「待遇」的还有另一位歌手，那就是Secret的成员全烋星。 2017年全烋星因演出费未结清、经纪业务等向公司提出解约，双方关系恶化一度闹上法庭。 TS娱乐甚至在合约期间将全烋星的合约转让给其他公司。 和TS决裂的全烋星最终也被TS娱乐删除了Secret的活动经历，团队经历只剩下「五少女」，完全没有提到Secret。

作为爱豆歌手的全烋星和方容国，Secret和B.A.P曾会融入他们骨血的团队，而因为爱豆的特殊性，团队名要比个人来得更有知名度，现在连搜索网站上都删除了两人与团队的关联词，不得不说TS娱乐这招实在太狠。

「图：NAVRER 截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻