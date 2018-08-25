李鍾碩真的去大阪環球影城啦！目前接到新劇《浪漫的別冊附錄》出演提案
韓劇 2018年8月25日 星期六09:57 JiaJia
曾在日本粉絲見面會上表示，想要去大阪環球影城遊玩的李鍾碩，真的身體力行，出現在現場了！而他也收到《需要浪漫》系列、《戀愛的發現》鄭賢貞編劇的新作品《浪漫的別冊附錄》出演提案，是否接演引發海內、外粉絲關注。
昨日（24日），李鍾碩通過個人SNS分享自己在大阪環球影城的照片。雖然是背影照，但白皙皮膚加上寬肩還是相當引人矚目。
他還在個人SNS上傳最近完成拍攝SBS兩集獨幕劇《死之詠讃》的劇照。該部作品改編自1991年上映的同名影片，描述日本侵略統治下的朝鮮半島，追求自由戀愛的新女性——朝鮮首位女高音歌唱家尹心悳（申惠善 飾），為情所傷、最終與愛人天才劇作家金友鎮（李鍾碩 飾）跳入玄海灘的悲情故事。
李鍾碩目前正在進行巡迴粉絲見面會，據所屬社表示，他接到《浪漫的別冊附錄》出演提案，由《火星生活》李政孝導演執導、《需要浪漫》系列和《戀愛的發現》鄭賢貞編劇執筆，是描述30代並引發共鳴的愛情故事。考慮到臨近入伍等諸多事項，李鍾碩目前仍在出演討論中。
（圖片來源：李鍾碩SNS、TVDaily）
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